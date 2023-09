Politica |

Rigassificatore, quinto incontro in Regione coi Comuni coinvolti: giovedì 21 settembre toccherà a Cairo

La riunione per parlare degli aspetti tecnici con gli addetti di Regione, Snam e Rina

Toccherà al Comune di Cairo Montenotte essere ricevuto in Regione Liguria domani, giovedì ​21 settembre, alle ore ​1​5 nella Sala Colombo, per il qu​i​nto incontro tecnico tra la struttura commissariale, compresi i referenti di Snam e Rina, e i Comuni direttamente coinvolti nel progetto di posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra al largo della costa di Vado Ligure e il relativo collegamento con la rete nazionale del gas naturale. La riunione con l’amministrazione comunale ca​i​rese sarà l'occasione per chiarire gli aspetti specifici del progetto sul territorio comunale. Al termine dell'incontro, indicativamente tra le​ 16.45 e 17, è previsto un punto stampa del Coordinatore della struttura commissariale Nicola Giancarlo Poggi, direttore generale della Direzione centrale Organizzazione e del Dipartimento Ambiente e Protezione civile della Regione Liguria.

Redazione

