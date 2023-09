Meteo, giornata di piogge su savonese e relativo entroterra: previsti altri temporali

Nella giornata di oggi si sono registrare piogge diffuse su tutto il territorio regionale, in particolare sul savonese e relativo entroterra, con fenomeni forti, sul genovese e sullo spezzino. Meno colpito l’imperiese.



Nelle prossime ore sono previste piogge e temporali anche forti su tutta la regione. Per la giornata di domani ancora instabilità, in lento miglioramento a partire dal Ponente. Al momento non si registrano danni a persone e cose.

Su tutta la Liguria è attiva fino a domani l'allerta gialla per temporali.