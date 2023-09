In Liguria non si sono registrate particolari criticità a causa delle precipitazioni che hanno interessato la Liguria nelle ultime ore.

Nella notte si sono registrate piogge su tutta la regione, in particolarità sul sanremese e nell'entroterra savonese con piogge fino a 70 millimetri e con fenomeni in alcuni casi anche forti che però non hanno causato alcun danno.

L'allerta gialla per temporali è in vigore fino alle ore 15 di oggi.