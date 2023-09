Cengio, la Croce Rossa inaugura una nuova ambulanza di rianimazione

La Croce Rossa di Cengio amplia il proprio parco mezzi. Sabato 23 settembre si terrà l'inaugurazione della nuova ambulanza di rianimazione Volkswagen Crafter.

La giornata inizierà alle ore 14 con il ricevimento delle consorelle presso la sede della Croce Rossa. Alle 15 il momento clou: la benedizione della nuova ambulanza, seguita dagli interventi delle autorità locali. Alle 16 sarà la volta della sfilata inaugurale per le vie del paese. Seguirà un rinfresco per i partecipanti.

Durante l'evento verranno consegnate benemerenze speciali a coloro che hanno partecipato al progetto "Il tempo della Gentilezza", che ha visto volontari e membri di pro loco e Protezione civile impegnati nei servizi "pronto farmaco" e "pronto spesa" durante il Covid. Un riconoscimento meritato per l'impegno straordinario di queste persone nel momento del bisogno.

Una grande festa a nove anni dall'ultima ambulanza inaugurata, era il 2014: "Questo nuovo veicolo ci consentirà di fornire un servizio più confortevole, tenuto conto che ogni volta dobbiamo percorrere 40 chilometri per raggiungere il più vicino pronto soccorso. Un viaggio senza dubbio non agevole per una persona che non sta bene", commentano dalla Croce Rossa di Cengio.

L'ambulanza è stata acquistata grazie alle risorse raccolte dai volontari e alla generosità di piccoli sponsor: "Al fundraising hanno preso parte i cittadini e alcune aziende del territorio. Come Comitato ringraziamo tutti coloro che ci hanno permesso di raggiungere il traguardo finale", concludono dalla Croce Rossa. Il veicolo costato circa 80mila euro, riporterà la scritta "Dono dei volontari e della cittadinanza".