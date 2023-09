Piaggio Aero, il Ministero assicura: "Nostra intenzione l'aggiudicazione entro la fine di quest'anno"

"Piaggio Aerospace non merita di rimanere per anni in amministrazione straordinaria. Per questo motivo, è stata integrata la gestione commissariale con due figure professionali dotate di grande esperienza in politica industriale aerospaziale e in amministrazione straordinaria ed è stata assicurata la massima pubblicità e la massima trasparenza nello svolgimento della procedura per la terza gara. L'auspicio è quello di giungere, finalmente, all'aggiudicazione entro la fine di quest'anno".

E' stato il sottosegretario alle Imprese al Made in Italy, Massimo Bitonci, a indicare la linea del Governo Meloni durante l'audizione in commissione Attività produttive alla Camera, su precisa interrogazione della deputata genovese di Noi Moderati, Ilaria Cavo.

Come riportato dall'Agenzia Dire, Bitonci, facendo il punto sulle procedure di vendita, giunte alla terza gara, ha ricordato che degli originari 18 soggetti che hanno inviato manifestazioni di interesse, 14 sono stati ammessi alla fase di due diligence.

"Attualmente - ha concluso il sottosegretario - i commissari stanno procedendo alla valutazione delle osservazioni formulate dai concorrenti e, in seguito, all'invio dell'invito a formulare l'offerta vincolante e cauzionata di acquisto dei complessi aziendali".

Soddisfazione per la parlamentare genovese Cavo: "Bene che il governo non pensi a un'amministrazione straordinaria dell'azienda e che la risposta contenga un orizzonte temporale preciso, ossia la fine di quest'anno per la sua conclusione. Continuerà a monitorare la situazione, auspicando un dialogo con i territori e i sindacati".