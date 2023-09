PalaGarassini di Loano, al via i lavori di efficientamento degli impianti di illuminazione

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di efficientamento degli impianti di illuminazione del PalaGarassini di Loano.



L'intervento è stato finanziato nell'ambito del Pnrr (tematica M2C4) per un totale di 90 mila euro. Tale cifra consentirà di intervenire sulle quattro torri-faro che illuminano la piscina esterna, sui corpi luminosi presenti nel parcheggio e nell'area esterna, nei locali tecnici e sull'impianto di illuminazione di emergenza della piscina interna.



In particolare, sulle torri faro verrà effettuata la rimozione di tre corpi illuminanti e la posa di un totale di sei nuovi proiettori a led; inoltre, verrà realizzata la predisposizione per l'installazione di altri sei proiettori.



Nel locale tecnico della piscina esterna e sull'acquascivolo verranno rimossi i corpi illuminanti a parete o a muro e verranno installati tre apparecchi a led per l'illuminazione di emergenza; inoltre, verranno posati quattro pannelli e una plafoniera a led.



Nell'area circostante il palazzetto verranno sostituiti 69 corpi illuminanti e verrà effettuata la predisposizione per l'installazione di altrettanti punti luce. Allo stesso modo, nel parcheggio verranno sostituiti quattro proiettori.



Infine, per quanto riguarda l'illuminazione di emergenza della piscina interna, l'attuale impianto sarà sostituito da 15 apparecchi che andranno ad illuminare lo specchio acqueo (sul lato corto e sul lato lungo prospicienti piscina). I nuovi apparecchi sono autoalimentati e non prevedono un sistema monitorato.