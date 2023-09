Valbormida Formazione, al via i corsi nella nuova sede di Altare

Il 14 settembre scorso ha preso avvio l'anno formativo di Valbormida Formazione nella nuova sede di Altare, situata in piazza Prima Maggio ad Altare, nelle ex scuole medie "Brondi".

L’iter per l’accreditamento della nuova sede ha richiesto diversi mesi di duro lavoro che ha visto Valbormida Formazione e il comune collaborare in piena sinergia per questa nuova sfida.

Valbormida Formazione è Ente di Formazione Accreditato in Regione Liguria sia per i Percorsi di qualifica triennale IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) per Operatore della Ristorazione, sia per la Formazione per gli adulti.

Attualmente sono circa 50 gli allievi suddivisi in tre classi di Operatore della Ristorazione, il prossimo anno formativo sarà quasi sicuramente possibile attivare nuovamente un percorso ad Hoc di Quarto Anno (“Tecnico Ristorazione”) con cui, previo superamento di un esame finale di qualifica, sarà possibile accedere ai percorsi tradizionali degli Istituti Alberghieri, con acquisizione finale del diploma di maturità.

In merito alla formazione per adulti, Valbormida Formazione, insieme ai propri partner Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia di Savona, Adecco, Humana Cescot di Savona gestisce dalla scorsa primavera una vasta serie di servizi orientativi e formativi destinati ai disoccupati residenti in Valbormida, nel quadro del programma GOL – Garanzia occupabilità lavoratori.

Il laboratorio didattico, punto di forza di Valbormida Formazione, resterà a Carcare in via Castellani (Ex Antica Osteria da Palmira): sarà la sede formativa per le attività pratiche di Sala e Cucina sia per gli allievi dei corsi triennali e sia per gli adulti.