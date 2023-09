Visite guidate, Bacchetti, Pio VII: fine settimana di eventi a Savona

Fine settimana di grandi eventi a Savona. Per il terzo anno consecutivo il Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, il più partecipato degli eventi culturali nel Vecchio Continente, promosso dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e in Italia dal Ministero della Cultura. In tale occasione il complesso museale invita all'iniziativa "Museo e Musica 2023". Il Museo del Tesoro sarà aperto per visite guidate gratuite sabato 23 settembre mattina dalle ore 10 alle 12:30 e domenica 24 settembre al mattino nello stesso orario e al pomeriggio dalle 15:30 alle 18. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito web cattedralesavona.it.

Nel contesto dell’undicesima edizione del Festival Internazionale di Musica di Savona, organizzato da Ensemble Nuove Musiche, e ancora di "Museo e Musica 2023" sabato 23 settembre alle ore 21 nella Chiesa Sant’Andrea Apostolo il soprano Gabriella Costa e il pianista Andrea Bacchetti si esibiranno in un concerto dedicato alla musica francese e americana del Novecento storico, un periodo in cui le due culture ebbero significativi contatti (Ravel e Gershwin, Nadia Boulanger con Copland e Bernstein).

Non mancheranno pagine di grande delicatezza, come gli estratti dal "Children’s Corner" di Debussy, di gustoso umorismo, come nel caso della "Gymnopédie" di Erik Satie, fino al musical americano di George Gershwin. L’ingresso sarà gratuito. Per informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 3887963340 o scrivere via e-mail all’indirizzo segreteria@ensemblenuovemusiche.eu.

Domenica 24 settembre alle ore 21 nel campetto della Parrocchia Sant’Ambrogio Vescovo, in via Pietragrossa 2R, nel quartiere Legino, andrà in scena lo spettacolo "Non debemus, non volumus, non possumus" per ricordare il bicentenario della morte di papa Pio VII (20 agosto 1823), la sua figura, la sua presenza nella città della Torretta e la sua attualità. L’opera teatrale sarà replicata dopo il grande successo di pubblico del debutto nel Piazzale del Maschio della fortezza del Priamàr, durante cui sono stati raccolti 1.300 € in favore dell’Emporio della Solidarietà della Caritas diocesana.

Lo spettacolo è prodotto da Teatro Madness per la regia di Daniela Balestra, coautrice della sceneggiatura, tratta da fonti storiche, insieme a Maria Rosa Varaldo, e patrocinato dagli uffici diocesani per i Beni Culturali Ecclesiastici e per la Pastorale del Tempo Libero, dal Complesso Museale della Cattedrale e dal Comune. Mattia Bruzzone sarà l’aiuto regia, le scenografie saranno curate dalla stessa Varaldo e da Luciano Boschiazzo e Graziella Marchelli, i costumi da Carla Sorasio.

Sul palco le danzatrici dell’Accademia dello Spettacolo, diretta da Joelle Heidl Baricalla, e le voci dell’Associazione Artincanto, diretta da Eliana Zunino. Alla parte canora parteciperà la Cantoria “San Nicolò” di Albisola Superiore, diretta dal maestro Antonio Delfino. L’ingresso sarà ad offerta libera. Per informazioni è possibile chiamare il 3270281083 o il 3661847171 oppure scrivere un’e-mail a circolomadness@gmail.com.