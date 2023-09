Ancora un parto in ambulanza, Grande Liguria tuona contro Toti: "Una vergogna, tre anni di promesse non mantenute"

"La cosa più grave è che oramai l'opinione pubblica si sta abituando a leggere che continuano ad avvenire parti in ambulanza. E siamo al quarto del 2023". Grande Liguria attacca l'operato della Regione.

"Promesse roboanti, tipo caschi il mondo, ma il punto nascite di Pietra Ligure riapre a giugno. Un impegno preso circa 3 anni fa da Toti. Nuove date per la riapertura spostate di anno in anno. Qualcuno con ruoli importanti in politica e nell'amministrazione provinciale aveva detto a novembre di tre anni fa: 'Siamo tranquilli in quanto ci è stato assicurato che sarà una chiusura per pochi mesi'".

"Oramai nessuno si indigna più. Per noi resta una vergogna da ricordare, soprattutto alle prossime elezioni regionali, in quanto se questo è l'amore che dimostra chi ci governa, si rende necessario che amorevolmente vadano mandati a casa", concludono da Grande Liguria.