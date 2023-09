Calizzano, messa in sicurezza dei corsi d'acqua. Olivieri: "Massimo impegno per combattere il rischio idrogeologico"

Calizzano mette in sicurezza i corsi d'acqua. Il sindaco Pierangelo Olivieri, rispondendo ad alcune preoccupazioni emerse dai social, ha fatto il punto della situazione.

"Il comune, come ogni anno, lo scorso autunno sono stati effettuati interventi di ripulitura in alcuni rii minori e, in particolare, nell'asse principale del Bormida nella zona centrale fra i due ponti del Borgo, ha ottenuto l’assegnazione dalla Regione di fondi ordinari per la pulizia alvei, in particolare poco più di 11mila euro. L'ufficio tecnico sta definendo gli adempimenti necessari ad assegnare l’esecuzione dei lavori che verranno svolti nelle prossime settimane", spiega il primo cittadino.

"Inoltre, a seguito dell’attività degli uffici e dell’amministrazione, è stato possibile ottenere due importanti contributi straordinari. Un primo contributo pari a 400mila euro è stato conseguito dalla Protezione civile Nazionale per tramite di Regione e la relativa procedura di appalto è già stata espletata, con l’assegnazione ad una ditta albenganese. Nella giornata di lunedì l'ufficio tecnico ha effettuato un sopralluogo esecutivo, procedendo alla consegna all'impresa, alla presenza del direttore dei lavori".

Gli interventi prevedono il ripristino delle sezioni fluviali sovralluvionale, la sistemazione degli argini in corrispondenza dell'erosione dovuta agli eventi alluvionali verificatisi e la ricostruzione di scogliera di protezione al confine tra le Località Bosco e Codevilla: "Tali lavori interesseranno un tratto significativo del fiume Bormida, indicativamente nel tratto compreso tra le località Bosco e Stagnacci, senza escludere ulteriori lavorazioni, nel caso in cui Regione autorizzi l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso operato dall'mpresa affidataria in sede di gara", prosegue Olivieri.

"Nel contempo è stato possibile ottenere dal Ministero dell’Interno un finanziamento strutturale per l’importo di 990mila euro, sempre per la realizzazione di interventi di attenuazione del rischio idrogeologico nel territorio comunale, il cui progetto potrà essere definito a seguito del completamento dei sopracitati interventi appena appaltati".

"L'attuazione di questi interventi concretizza una risposta strutturale alle necessità di prevenzione e sicurezza, compito principale dell’attività amministrativa nella gestione del territorio, senza tuttavia dimenticare l’azione di manutenzione ordinaria, che continuerà ad essere effettuata, per come programmabile ed eseguibile, grazie ai fondi periodici di provenienza in particolare regionale", conclude il sindaco.