Consiglio regionale per il Giorno del Ricordo, Vince Liguria e Orgoglio Liguria: "Ricordare ci aiuta ad agire con consapevolezza"

Oggi, in Consiglio regionale, si è tenuto il consiglio solenne per il Giorno del Ricordo, durante il quale sono stati premiati ragazzi di diversi licei del territorio.

"Un’occasione per porre l’attenzione su una parentesi brutale della storia del nostro Paese. Ricordare significa ridare al cuore; ecco perché, per una buona politica, abbiamo bisogno di portare nel nostro cuore il ricordo di queste atrocità, tenendo a mente che la memoria è un’azione attiva, non passiva". Così hanno commentato Matteo Campora e Federico Bogliolo, capogruppo e consigliere di Vince Liguria.

"Parliamo di una pagina dolorosa, per molto tempo dimenticata. Abbiamo il dovere morale di ricordare come tanti italiani siano stati trucidati e, grazie a questa Giornata, possiamo farlo", ha commentato Marco Frascatore, capogruppo di Orgoglio Liguria.

"È davvero bello vedere come i giovani della nostra regione riconoscano il valore del Giorno del Ricordo – ha aggiunto il collega Walter Sorriento – e, da imperiese, colgo l’occasione per congratularmi con Tommaso Olivieri del Liceo Vieusseux di Imperia, che è tra i vincitori della ventiquattresima edizione del concorso regionale “Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia e Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli”. Un riconoscimento importante che dimostra l’importanza che deve avere la memoria e la necessità di tramandarla alle nuove generazioni".