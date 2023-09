Savona, donna viene scippata e le rubano una catenina con la fede nuziale: appello per ritrovarla

Vittima una donna che nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30 in via Torino all'altezza del ponte della ferrovia è stata aggredita e buttata a terra e alla quale è stato rubato il gioiello tanto caro.

"Mia mamma si è rialzata e insieme a una signora che l'ha soccorsa si è messa all'inseguimento del malvivente insieme ad altri 2 ragazzi che si sono accorti dell'accaduto - spiega la figlia - I ragazzi sono riusciti a bloccarlo in un piccolo parcheggio di fianco ai giardini delle Trincee al fondo di Via Verdi fra due macchine intimandolo di restituire la collana".

In quel momento sono arrivate le forze dell'ordine e il ladro aveva buttato la collana sotto una macchina. I carabinieri dopo averlo bloccato lo hanno arrestato, hanno recuperato la collana e soccorso la donna oltre a chiamare l'ambulanza e ascoltare le testimonianze.

"Nel frattempo siamo arrivati io e mio figlio: io ho accompagnato la mamma al pronto soccorso e mio figlio si è messo alla ricerca della fede nuziale alla quale mia madre era molto legata ma non è stata ritrovata - continua la figlia - La mamma sta bene qualche escoriazione e contusione con prognosi di 10 giorni. Alla stazione dei carabinieri loro riferiscono che nella perquisizione del malvivente purtroppo non hanno trovato la fede (è incisa all'interno la data del matrimonio, 5/2/1967. ndr) le hanno restituito la collana. Ora è casa ancora un po' scossa e arrabbiata per il gesto e la perdita della fede di mio padre. Ringraziamo di cuore la signora e i due ragazzi che l'hanno aiutata".