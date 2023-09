Vento forte e mare mosso: nave rompe gli ormeggi a Vado Ligure

"Siamo in mezzo al mare, la nave strappato gli ormeggi". L'allarme è stato lanciato nella mattina odierna quando l'imbarcazione Star First, ormeggiata nel Reefer terminal a Vado Ligure, durante le operazioni di sbarco della frutta, si è ritrovata a 10 metri dalla banchina.

Il personale portuale è rimasto bloccato sulla coperta della nave con quest'ultima in balia del forte vento e del mare mosso. Nel frattempo, alcuni marittimi che erano scesi poco prima per rinforzare gli ormeggi, si sono trovati impotenti sulla banchina, senza poter risalire sull'imbarcazione per affrontare la situazione..

Dopo circa un ora e mezza, la nave è stata riormeggiata alla banchina con il supporto dei rimorchiatori e il personale non marittimo fatto sbarcare.