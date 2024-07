Val Bormida, guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale: 38enne arrestato dai carabinieri

L’uomo, nonostante sia subito apparso in chiaro stato di ubriachezza, non solo non ha mostrato alcuna contrizione ma ha cominciato inoltre a insultare e minacciare i militari, rifiutandosi di fornire documenti e patente e non accettando di sottoporsi al test alcolimetrico.

Al termine delle formalità di rito, sentita la locale Procura della Repubblica, l’uomo è stato condotto presso la Casa circondariale di Marassi in attesa dell’udienza direttissima, che si è svolta nella mattinata del giorno seguente. Il Tribunale Ordinario di Savona, oltre a convalidare l’arresto, ha inflitto all’uomo la pena di otto mesi di reclusione, relativi alle resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, che si sommeranno all’eventuale condanna penale per il rifiuto di sottoporsi all’etilometro e alle sanzioni amministrative fino a seimila euro per quel comportamento e fino a ottomila per la guida con patente ritirata.

"L’auspicio è che altre persone intenzionate a concedersi qualche bicchiere di troppo, considerando quanto gravi possono essere le conseguenze e al pericolo per le vita propria degli altri utenti della strada, si regolino di conseguenza, così che episodi di questo genere diventino sempre più rari - commentano dal Comando Provinciale dei Carabinieri - Guidare in stato di ebrezza è infatti estremamente pericoloso e illegale".

"Ecco alcuni consigli per evitare di mettersi alla guida dopo aver bevuto - proseguono dal comando del'Arma - designare un autista sobrio: prima di uscire, decidete chi sarà l’autista designato, ovvero la persona che non berrà alcolici e guiderà per tutti. Utilizzare i mezzi pubblici o un taxi: se non avete un autista designato, pianificate di usare i mezzi pubblici, chiamare un taxi o usare servizi di ride-sharing. Pianificare di pernottare fuori: se sapete che berrete, organizzatevi per passare la notte fuori, ad esempio prenotando una stanza in un albergo vicino o rimanendo a casa di un amico. Limitare il consumo di alcol: se dovete guidare più tardi, limitate il consumo di alcolici o optate per bevande analcoliche. Essere responsabili e consapevoli: ricordate sempre che anche una piccola quantità di alcol può influenzare la vostra capacità di guida. Se avete bevuto, non rischiate. Educarsi sugli effetti dell'alcol: conoscere gli effetti dell'alcol sul corpo e sulla mente può aiutare a comprendere meglio perché è pericoloso guidare dopo aver bevuto. Conoscere le leggi locali: essere a conoscenza delle leggi riguardanti la guida in stato di ebrezza può fungere da deterrente. Le sanzioni possono essere severe e includere multe salate, sospensione della patente e perfino la reclusione. Seguendo questi consigli, potete contribuire a mantenere le strade più sicure per voi stessi e per gli altri".