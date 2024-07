Spiaggia ex colonie Bergamasche, scatta la sistemazione ordinaria: ad ottobre ripartirà il ripascimento

Una sistemazione della spiaggia in attesa della ripartenza degli interventi di ripascimento e del via libera della Regione per la demolizione del fabbricato.

Non sono infattti passati inosservati nei giorni scorsi i lavori di pulizia della spiaggia delle ex colonie Bergamasche a Varazze.

Il Comune infatti aveva intimato alla società Punta dell'Olmo Spa di effettuare la sistemazione del litorale con la sistemazione della recinzione mettendola in sicurezza.

"L'intervento di manutenzione ordinaria era stato affidato alla ditta Trevisol con il ripascimento che ripartirà in autunno - ha detto Giorgio Sacchi, presidente della società - Stiamo attendendo l'ultimo parere dalla Regione sull'argine del rio presente poi dovrebbero partire gli interventi sul fabbricato".

Nei mesi scorsi la spiaggia era finita nel filone della maxi inchiesta della Procura di Genova che aveva portato agli arresti domiciliari il presidente dimissionario della Regione Giovanni Toti, così come Aldo Spinelli, per il figlio Roberto invece era stata disposta la misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare attività professionali e imprenditoriali). La Punta dell'Olmo è una società partecipata al 100% da Spininvest Srl, nel quale Aldo Spinelli è amministratore unico e il figlio Roberto è socio e detiene il capitale unico.

Nel settembre del 2021 Toti a bordo dello yacht di Aldo Spinelli avrebbe chiamato il consigliere regionale della sua lista Alessandro Bozzano (ex sindaco di Varazze dal 2014 al 2020 e attuale capogruppo della lista Toti) sollecitando, facendosi portavoce di un'esigenza della famiglia Spinelli, di trovare una soluzione per la spiaggia di Punta dell'Olmo precisando la "volontà" di trasformare la destinazione della stessa.

La trasformazione delle spiagge spetta peraltro (come puntalizzato proprio anche da Bozzano) alla Regione, dà lì l'ipotesi che sarebbe stata formulata dal consigliere totiano di poter mettere nel computo delle spiagge libere Viale Europa. Così facendo Punta dell'Olmo per la spiaggia in questione otterrebbe una concessione diventando una libera attrezzata e poi magari privata.

Viale Europa però non sarebbe classificabile come spiaggia libera in quanto non facilmente balneabile (sono presenti in particolare scogli), ma così facendo verrebbe raggiunta la soglia del 40% di spiaggia libera imposta dalla normativa in modo da poter liberare ulteriori tratti di costa da destinare poi a concessioni.

Nel marzo del 2023 era stato approvato dalla giunta comunale varazzino il progetto che prevede la riqualificazione della baia delle ex colonie Bergamasche. Il restyling prevederà la demolizione dell’immobile fatiscente e dismesso da anni e la costruzione di un ristorante con la rivisitazione dell’area retrostante con un parco urbano, parcheggi pubblici e privati sia per auto-moto e bicicletta. Sarà inoltre creata una viabilità pubblica e realizzati servizi igienici.