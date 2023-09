Investimento in via Nazionale Piemonte a Savona, la vittima è l'88enne Vincenzo Restuccia

È l'88enne Vincenzo Restuccia la vittima dell'investimento pedonale avvenuto lo scorso lunedì in via Nazionale Piemonte a Savona nei pressi del concessionario Dream Car.

L'anziano era stato investito da un furgone in retromarcia e immediato era stato l'intervento dei militi della Croce d'oro di Albissola Marina, l'automedica del 118, i Vigili del Fuoco e la polstrada.

L'uomo trasportato in gravi condizioni in codice rosso all'ospedale San Paolo e mancato qualche ora dopo nel nosocomio savonese. Molto probabilmente verrà aperto dalla Procura un fascicolo per omicidio stradale.