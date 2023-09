Un centro ricreativo nel cantiere Autofiori di Vispa, l'amministrazione Mirri boccia la mozione. L'opposizione: "Sprecata una buona causa"

"I cantieri autostradali rappresentato per certi versi un disagio, recuperare al termine degli interventi manutentivi le strutture e le infrastrutture del 'parco gestionale', che nascerà a breve a Vispa, per destinarle a future strutture socio-ricreative a disposizione del tessuto associativo avrebbe portato dei benefici alla nostra comunità".

Il gruppo di opposizione "Insieme per Carcare" attacca l'amministrazione Mirri: "La mozione che abbiamo presentato non è stata votata dalla maggioranza durante il Consiglio comunale di lunedì scorso".

L’area in questione è situata all’incrocio delle provinciali 29 e 15-bis Variante del Mulino, ha il suo punto di origine conica nella rotonda di Vispa, estendendosi poi per qualche migliaio di metri quadri sino al confine con delle proprietà private, orograficamente ha un aspetto pianeggiante.

"E' stata sprecata una buona causa. Il motivo per cui non sia stata accettata non siamo riusciti a capirlo, sicuramente siamo nella 'sfera' fuori dalla logica - concludono dall'opposizione - Si trattava di un'operazione già avviata tra il 2022 e il 2023 con la società che gestisce il tratto autostradale Torino-Savona, per altro con esiti positivi. La mozione si andava ad inserire in questo percorso di continuità intenzionale”.