Tir in sosta selvaggia nella galleria del porto, Rossello: "Coinvolgeremo Autorità Portuale e Guardia Costiera per affrontare il problema”

Tir parcheggiati sulla carreggiata che rendono pericoloso l'accesso al porto e causano code. Un problema che va avanti da mesi e del quale il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ha chiesto una soluzione con un'interpellanza in consiglio comunale.

“La carreggiata è suddivisa in due corsie separate dalla linea bianca continua – dice il consigliere Massimo Arecco - per cui, la sosta dei veicoli pesanti costringe i mezzi che devono accedere allo spazio portuale a sorpassare detti veicoli invadendo la corsia opposta. E' grave pericolo per la viabilità, oltre a rappresentare una pesante violazione del codice della strada, per cui, nel caso di incidente, gli automobilisti che sorpassassero detti mezzi, invadendo la corsia opposta, peraltro in galleria, sarebbero pure in torto”.

A rispondere in consiglio è l'assessore Francesco Rossello: “Questo è tema reale di grande preoccupazione- spiega Rossello - peraltro non risponde a una situazione che si crea spesso ma in in alcune stagioni. Il tema riguarda l'orario apertura del varco delle Dogane che che lamentano di essere sotto organico da tempo ed hanno una vertenza sindacale”.

“I tir si fermano in galleria perché il varco doganale è chiuso – dichiara Rossello - Il Comune comune interviene e ha un aggravio di responsabilità perché i vigili devono restare più tempo per i controlli. Come dice il consigliere Arecco le sanzioni non sono sufficienti”. I mezzi sono molto ingombranti e la rimozione non è facile.

“Prevediamo di convocare un tavolo con Autorità Portuale e Capitaneria – ha concluso l'assessore – per affrontare il problema e chiedere che venga fatta un'opera di sensibilizzazione sui camionisti che sostano li. Pensiamo anche ad una segnaletica informativa già in uscita dall'autostrada in modo da evitare che arrivino e che sostino nella galleria”.