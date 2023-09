Incidente stradale in serata a Savona, in via Belvedere nella zona di Legino, dove un'automobile si è ribaltata su un fianco.

Il sinistro fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze: chi è uscito dal mezzo non ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona.