Qualità, attenzione e professionalità: il mobilificio "Elsa" di Finale Ligure celebra così i suoi 60 anni

Era il 30 settembre del 1963 quando Emanuele Maiotto, dopo anni a carpire i segreti del mestiere nelle botteghe di falegnameria, decise di dare una forma concreta alla propria passione per quell'arte tanto preziosa e trasformarla in qualcosa di più di un semplice lavoro.

Erano gli anni del "boom economico" del dopoguerra in Italia, ma col tempo e con tanto amore e determinazioneEmanuele riuscì ad avviare la sua di bottega per dare forma alle sue idee. Fino al 1969, quando, dopo aver sposato la moglie Elsa, ecco nascere "Mobili Elsa", un vero e proprio riferimento, un'istituzione per il settore da sessant'anni a Finale Ligure. I tempi da allora sono cambiati, la bottega di via Calvisio 122 è cresciuta fino a raggiungere questo ammirevole traguardo: i 60 anni di attività.

Un'impresa a conduzione familiare che negli anni successivi ha visto aggiungersi la figlia Tiziana col marito Piero e poi il fratello Fulvio, eredi di una tradizione solida alle spalle. "Il nostro obiettivo è quello di rimanere fedeli alle indicazioni che papà e mamma ci hanno insegnato - ci racconta Fulvio - ossia mantenere un rapporto umano, di fiducia soprattutto nei confronti del cliente al quale dobbiamo dare consigli e ottimizzare la nostra esperienza alle sue esigenze. Questo forse è ciò che nel corso degli anni ci sta portando grandi successi: avere un rapporto umano, di fiducia e di trasparenza personalizzando il prodotto sulle esigenze del cliente".

Il tutto in maniera imprescindibile da due aspetti: la qualità sia nella materia che nelle fasi di montaggio e assistenza. "Qualità per noi significa senza dubbio 'Made in Italy', un qualcosa che duri nel tempo, che sia bello e moderno cercando anche di contenere i costi. Inoltre cerchiamo di dare un servizio 360 - aggiunge - e notiamo che un quid in più nei feedback ci arriva proprio da questo, seguendo i clienti dalla fase iniziale della progettazione fino al post vendita, per il quale preferiamo non appoggiarci a montatori esterni ma solo dipendenti che si occupano sia della fase molto delicata e importante del montaggio ma anche dopo".

Scelte premianti sul mercato che hanno consentito ai Mobili Elsa non solo di restare sul mercato per sessant'anni ma anche di continuare a crescere in un mercato cambiato con l'arrivo dei colossi: "Questa è la strada che abbiamo scelto di percorrere finora e che continueremo a percorrere negli anni a venire" assicurano.