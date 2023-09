Rigassificatore, tavolo tecnico con il comune di Altare: Snam disponibile a valutare eventuali ottimizzazioni di tracciato

Nuovo incontro in Regione sul progetto rigassificatore. Nel pomeriggio odierno, il comune di Altare si è rapportata con la struttura commissariale e i tecnici di Snam e Rina. L'obiettivo principale era quello di discutere in dettaglio gli aspetti specifici del piano riguardanti il territorio comunale.

Durante la riunione sono state esposte in modo approfondito le caratteristiche tecniche dell'intero progetto, con particolare attenzione sugli aspetti legati alla sicurezza e all'impatto ambientale sia del tratto marino che di quello terrestre.

Gli ingegneri di Snam hanno fornito dettagli cruciali che hanno portato all'iniziativa del ricollocamento della nave Golar Tundra, spiegando come l'area offshore di Vado Ligure soddisfi tutte le condizioni necessarie per il progetto.

Il comune di Altare, essendo direttamente coinvolto nel percorso dell'opera, è stato informato in modo esauriente non solo riguardo al tracciato terrestre, ma anche sulla tutela ambientale, sulle aree coltivabili, sullo sviluppo e sulla sicurezza del comprensorio. I tecnici di Snam hanno presentato i dettagli sui tratti che verranno realizzati utilizzando la tecnica del microtunnel, una soluzione mirata a ridurre al minimo le interferenze con il territorio, evitando scavi a cielo aperto.

Durante la presentazione sono stati illustrati anche i progetti di ripristino e mitigazione ambientale, procedure che Snam ha abitualmente adottato in situazioni simili, sottolineando la disponibilità dell'azienda a valutare eventuali ottimizzazioni del tracciato.

"Un incontro proficuo grazie al quale l’amministrazione comunale di Altare ha potuto sottoporre le sue osservazioni in merito al progetto. Elementi utili a Snam per mettere a punto alcuni dettagli relativi al tracciato che interessa il comune valbormidese e alcune sue attività produttive. Il bilancio di questi primi incontri tecnici è positivo e ha permesso a tutte le parti di esprimersi compiutamente in sede di Conferenza di servizi. Anche in questo caso non sono emerse particolari criticità", commenta il coordinatore della struttura commissariale Nicola Giancarlo Poggi, direttore generale della Direzione centrale Organizzazione e del Dipartimento Ambiente e Protezione civile della Regione Liguria.

La struttura commissariale ha comunicato che è stata avviata la conferenza di servizi, come previsto dalla legge, e che tutte le osservazioni, richieste di integrazioni o modifiche provenienti dagli enti interessati saranno attentamente valutate da Snam nel corso dell'iter progettuale che si svolgerà nei prossimi mesi. Saranno previsti ulteriori momenti di condivisione per discutere le proposte emerse.

Il prossimo tavolo tecnico è in programma per giovedì 5 ottobre presso la sede della Provincia di Savona e coinvolgerà tutti i comuni interessati al progetto. In precedenza, nei mesi scorsi, i tecnici di Snam avevano già svolto incontri analoghi con i comuni di Vado Ligure, Savona, Quiliano, Carcare e Cairo Montenotte.