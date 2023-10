Scuola, via all’erogazione di 912mila euro per le borse di studio-voucher 2021/2022

È stata completata da parte del Ministero la procedura di erogazione delle Borse di studio–Voucher riferite all’anno scolastico 2021/2022 destinate agli studenti iscritti alle scuole superiori (secondarie di secondo grado) e residenti in Liguria in quell’annata. I beneficiari sono 3.705 studenti (su un totale di 3.854, 149 erano stati i non idonei per mancanza dei requisiti). Ogni Borsa di studio–Voucher è di 246,25 euro per un totale complessivo di 912.384,5 euro di fondi ministeriali.



L’importo della Borsa sarà erogato ai vincitori direttamente dagli uffici postali. Lo studente o, se minorenne, il genitore dovrà semplicemente comunicare all'operatore di sportello di voler incassare una borsa di studio erogata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito attraverso il ritiro della Carta Postepay “Borse di Studio” ed esibendo il codice fiscale e documento di identità in corso di validità.



Lo scopo di questa tipologia di borse di studio è contrastare la dispersione scolastica, intervenendo con un aiuto concreto alle famiglie con un reddito Isee inferiore a 15.748,78 euro, per garantire l’effettivo diritto allo studio per ogni studente.



“La Regione ha definito i criteri per l’erogazione del beneficio, stabilendo che, qualora gli studenti inseriti nella graduatoria fossero tutti beneficiari dell’importo minimo della borsa di studio, fissato dal Ministero in 200 euro, il valore di ogni borsa venisse riproporzionato, in uguale misura, sino ad utilizzare completamente le risorse ministeriali disponibili – spiega l’assessore alla Scuola di Regione Liguria Simona Ferro. – Grazie a questa operazione di ridistribuzione delle risorse disponibili, che ha impedito che ci fossero risorse non spese, per l’anno scolastico 2021/2022 il valore unitario della borsa è arrivato a 246,25, cioè oltre i 200 euro minimi”.



La Regione si è avvalsa del proprio ente strumentale, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento Aliseo per il ricevimento e la gestione delle istanze e per la formulazione della relativa graduatoria.



La graduatoria dei vincitori e tutte le informazioni dettagliate per il ritiro del Voucher sono disponibili sul sito di Aliseo www.aliseo.liguria.it