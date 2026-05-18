"Una sacca di bene nel segno di Beppe": AVIS Ceriale e Vigili del Fuoco uniti nel ricordo di Giuseppe Capiaghi (FOTO)

Si è svolta ieri 17 maggio nella sede AVIS di Ceriale la terza edizione dell’iniziativa “Una sacca di bene nel segno di Beppe” per ricordare il Vigile del Fuoco Giuseppe Capiaghi “Beppe” storico donatore del gruppo AVIS Cerialese.

L’appuntamento oltre ad essere un ricordo ha il chiaro scopo di promuovere la donazione, l’attenzione verso gli altri, come ha sempre fatto Giuseppe.

Quest’anno l’evento ha assunto un particolare significato perché ha visto il suo principale promotore, il Capo Reparto Ugo Colombo, partecipare da pensionato VF. Infatti lo scorso 30 Marzo, Colombo, capo distaccamento di Albenga dal 2023, ha effettuato il suo ultimo turno di servizio.

Per l’occasione, la sera del 30 Marzo, il personale ha organizzato una festa a sorpresa che ha visto la presenza del comandante provinciale di Savona, Ing. Alessandro Segatori e di una rappresentanza del Comando di Torino, dove nel 1993 Ugo ha iniziato la sua carriera, perché pur a distanza di 33 anni le Sue doti umane e professionali non sono state dimenticate.

L’impegno profuso da Ugo Colombo, collega e amico fraterno di Beppe, nei suoi tre anni da Capo Distaccamento è stato proficuo di molte iniziative atte a migliorare la logistica della caserma a beneficio del personale e iniziative di alto valore umano come questa realizzata ieri in ricordo del caro Beppe che compare con lui nella foto di 5 anni fa (in allegato).