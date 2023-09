Inceneritore, Cairo in Comune: "Non è accettabile la posizione del sindaco, lascia una porta aperta all'impianto"

"Ieri sera in Consiglio comunale il sindaco Lambertini e i consiglieri di maggioranza, con una sola astensione, hanno di nuovo respinto la nostra mozione che chiedeva al Consiglio di esprimere un 'no' convinto, senza se e senza ma, all'ipotesi inceneritore, dopo le dichiarazioni del presidente della provincia Pierangelo Olivieri che ha annunciato la sua ubicazione a Ferrania o nell'area dell'ex Comilog". Cosi commenta in una nota il gruppo di opposizione "Cairo in Comune".

"Purtroppo ancora una volta il Consiglio comunale è diviso su un tema così importante per la salute e la qualità della vita della nostra comunità. Non è accettabile la posizione del sindaco Lambertini e della sua maggioranza, che lasciano una porta aperta a un impianto così impattante, nel caso in cui dovesse migliorare il carico ambientale che da decenni subiamo".

"Non possiamo accettare una posizione ambigua e possibilista su un tema come questo. La nostra città ha già dato troppo", concludono da "Cairo in Comune".