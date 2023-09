Politica |

Rigassificatore, Savona e i comuni del Golfo dell'Isola esclusi dall'incontro in provincia. Arboscello (Pd): "Suona come una punizione"

"Sono proprio quelli che hanno detto no votando all’unanimità un ordine del giorno. Non si può fare figli e figliastri"

"È l’ennesima vergogna che il comune di Savona - uno dei comuni più interessati dall’impatto di Golar Tundra - e quelli del Golfo dell’Isola vengano esclusi dall’incontro organizzato in provincia dal presidente Pierangelo Olivieri con il presidente Toti, per il quale sono stati convocati solo i sindaci e non i consiglieri comunali, diversamente da quanto è stato fatto per i cinque comuni direttamente interessati dalle varie procedure, per i quali saranno presenti anche i consiglieri". Cosi commenta il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello alla notizia dell’incontro di Toti in provincia di Savona. "Una scelta che suona come una punizione o come la volontà di dare uno schiaffo a un intero territorio, visto che i comuni esclusi sono quelli che hanno espresso in modo trasversale tra tutte le forze politiche (anche quelle vicine a Toti), la propria contrarietà all’impianto, approvando all’unanimità un ordine del giorno". "Siamo di fronte a una scelta arbitraria e ingiustificabile. Vengano convocati in provincia all’incontro con Toti i consiglieri comunali di tutti i comuni. Non si può fare figli e figliastri”, conclude Arboscello.

