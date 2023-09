Sbancamento della collina in località Mazzucca, Cairo in Comune: "Troppo rumore, chiediamo più controlli"

Sbancamento della collina in località Mazzucca, forti disagi per i rumori dovuti ai martelloni. Ieri in Consiglio comunale il gruppo di opposizione "Cairo in Comune" ha chiesto più controlli per valutare eventuali violazioni e misure di mitigazione.

"Ci siamo fatti portavoce dei disagi segnalati dai cittadini che abitano e lavorano in corso Marconi e in via Brigate Partigiane, dove sono in corso lavori di sbancamento di un'intera collina che verrà completamente rasa al suolo per lasciare spazio alla costruzione di un capannone, di cui non si conosce ancora la destinazione, mentre si sa che il materiale scavato viene venduto all'Autorità Portuale per la realizzazione della diga del porto di Vado", commentano i consiglieri Giorgia Ferrari e Silvano Nervi.

"L'uso continuo di martelloni, escavatori e pale meccaniche che operano dalla mattina presto al tardo pomeriggio causa rumori incessanti. Abbiamo accertato tramite gli uffici comunali che dovrebbero essere operativi solo dopo le 9 del mattino, ma spesso i lavori iniziano prima di tale orario, infatti l'impresa è già stata sanzionata".

"Per tale motivo chiediamo maggiori controlli per verificare eventuali violazioni e ulteriori misure di mitigazione per ridurre l'impatto sui cittadini", concludono i consiglieri di "Cairo in Comune".