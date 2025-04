Truffa agli anziani del finto nipote e del finto incidente stradale: doppia condanna per un truffatore 53enne

Tre anni nell'agosto 2024 e tre anni e otto mesi ieri.

Queste le sentenze di condanna nei confronti di Salvatore Dello Russo, colpevole di aver compiuto delle truffe nei confronti di persone anziane.

Nel primo caso per il quale era stato processato lo scorso anno aveva truffato nel novembre del 2023 una donna 87enne fingendosi il nipote e chiedendole telefonicamente 8mila euro e preziosi per evitare il blocco del conto con un uomo che si sarebbe presentato a ritirare i contanti e i gioielli.. Il truffatore 53enne, difeso dall'avvocato Alfonso Ferrara, si era poi presentato nei pressi dell'abitazione della donna inducendola a consegnargli sei anelli e una fede nuziale, tre fedine, medagliette, portachiavi, catenine, spille, orologi, bracciali e collane. Tutte d'oro.

La polizia ferroviaria aveva poi notato in stazione una persona già segnalata per reati simili che aveva acquistato un biglietto di sola andata per Napoli ed era salito sul treno diretto a Milano. Una volta sceso nel capoluogo milanese l'uomo era stato identificato, era stato perquisito ed erano stati trovati tutti i gioielli. Dello Russo era stato così tratto in arresto.

A seguito di ulteriori indagini sarebbe emerso che il 53enne avrebbe compiuto altre 3 truffe nei confronti di altrettanti anziani. E' stato condannato poi ieri per due casi, uno simile a quello del 2023 del finto parente (aveva chiesto sempre 8mila euro, fingendo che il nipote avesse un fantomatico problema di salute, si era fatto dare insieme ad un complice 250 euro più diversi preziosi) e l'altro aveva chiamato una 82enne informandola che la figlia aveva provocato un grave incidente stradale e se non fossero stati versati 11mila 500 euro in preziosi o contanti sarebbe stata tratta in arresto.

Ad occuparsi delle indagini la squadra mobile della polizia coordinata dal Pubblico Ministero Elisa Milocco.