Albissola, a Villa Faraggiana le sfide dell'AI nel convegno di Banca Generali Private

Banca Generali Private porta le sfide dell’AI ad Albissola Marina.

Esperti del mondo dell’imprenditoria, della finanza, della medicina e della cultura si sono confrontati sulle nuove sfide per un pianeta sempre più connesso e della centralità della mente umana in questo processo.

Riflettori puntati sulle sfide dell’innovazione e le opportunità derivanti dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale nel talk organizzato da Alessandra Brandone, Senior Private Banker di Banca Generali Private, operativa presso la sede di Savona.

Nella tavola rotonda andata in scena ieri a Villa Faraggiana, dimora di villeggiatura del Settecento e ora patrimonio del Fai, i protagonisti di importanti case d’investimento mondiali hanno discusso del le nuove sfide per un pianeta sempre più connesso e della centralità della mente umana in questo processo.

L'incontro è stato organizzato da Alessandra Brandone di Banca Generali Private con l’intento di sollecitare la riflessione su temi certamente complessi, analizzati da ottiche differenti, attraverso interventi di esponenti di settori diversi. Un’importante testimonianza è giunta dal mondo dell'imprenditoria: Gianna Martinengo (ideatrice e promotrice di oltre mille progetti per imprese ed istituzioni italiane e di oltre settanta progetti cofinanziati dall'Ue e presidente e fondatrice di Women & Tech, ente del terzo settore, tutto al femminile, finalizzato a promuovere lo scambio di esperienze e competenze nell'ambito della tecnologia), ha trattato il tema dell'intelligenza artificiale in un’ottica originale sotto il profilo economico e sociale.

A seguire, la tavola rotonda che ha visto protagonisti Desiree Scarabelli di Pictet, Massimiliano Auditore di Vontobel, Giorgio Savatteri di Oddo, Silvia Magni di Invesco e Carmine Troilo di Capital Group, sul tema dell'impatto sui mercati dell'innovazione tecnologica e digitale.

Presente il settore bancario, con Maria Ameli, Responsabile del Corporate, Real Estate e Art Advisory di Banca Generali: il suo intervento si è focalizzato sul posizionamento delle aziende, che per investimenti su innovazione tecnologica e digitale possono usufruire delle risorse del PNRR.

Non è mancata un'analisi dell'impatto dell'innovazione tecnologica nel mondo medico con Duccio Buccicardi, luminare nel campo della radiologia e della diagnostica di precisione e relatore in convegni a livello europeo e, a conclusione dell’evento, l'intervento di Massimiliano Finazzer Flory, drammaturgo, attore e regista di raffinate opere teatrali e cinematografiche, tradotte in oltre venti lingue, ha portato un ulteriore contributo intellettuale sul tema della serata, finalizzato a sottolineare la centralità della mente umana nel cambiamento epocale che si sta delineando.

L’incontro – che ha visto oltre cento partecipanti - ha sollecitato la riflessione su temi che rappresentano una vera rivoluzione, ma che destano parecchi timori, soprattutto per possibili impatti negativi sul piano occupazionale.