“La Via Maestra: insieme per la Costituzione”, il 7 ottobre la Cgil scende in piazza a Roma

Sabato 7 ottobre 2023 si terrà a Roma la manifestazione organizzata dalla Cgil insieme ad oltre 200 associazioni nazionali e molte territoriali, tra cui la Cgil, dal titolo “La Via Maestra: insieme per la Costituzione”.

Saranno in circa 3 mila di cui quasi 2 mila da Genova, le lavoratrici e i lavoratori, giovani, pensionate e pensionati, studenti che dalla Liguria e da tutte le province si recheranno in piazza a Roma. La manifestazione nazionale di Roma ha al centro il lavoro, contro la precarietà, per la difesa e l’attuazione della Costituzione, contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare.

La protesta nasce per chiedere di cancellare la precarietà e aumentare i salari, per la difesa della Costituzione e contro il presidenzialismo, per la difesa, il finanziamento e la qualità di sanità, scuola, pensioni e ambiente. L’agenda politica deve mettere al centro della propria azione la difesa dell’ambiente, la riconversione ecologica e industriale, deve governare la transizione, anche energetica, favorendo politiche industriali e di sviluppo che siano rispettose dell’ambiente.

L’appuntamento per tutte e tutti è fissato per sabato 7 ottobre 2023 alle ore 15 in Piazza San Giovanni a Roma.

Per consultare l’elenco delle associazioni che hanno aderito è possibile visitare il sito www.liguria.cgil.it