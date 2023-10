Borghetto S.S., i bambini delle scuole celebrano la Festa dei nonni all’Rsa Humanitas

Gonfiati 100 palloncini blu per 90 bambini: sono i numeri da record di ospiti, raggiunti dall’Rsa “Humanitas” di Borghetto Santo Spirito, gestita da Sereni Orizzonti.

Per la Festa dei nonni la struttura ha ospitato tantissimi bambini dell’”Istituto Comprensivo Val Varatella” e della Scuola “Fratelli Rosselli” di Borghetto Santo Spirito per celebrare insieme agli anziani questa giornata speciale.

Nell’occasione, è stata organizzata anche una “tombola vivente”: ogni bambino rappresentava un numero, estratto a caso dal personale della struttura, poi segnato dai nonni sulla loro cartella. Non poteva poi mancare il ricco buffet e gli oltre 100 palloncini blu gonfiati appositamente per l’attesissima festa. I bambini hanno anche portato dei regali bellissimi fatti da loro per i nonni della struttura.

“Un ringraziamento alle maestre e alle scuole ‘Istituto Comprensivo Val Varatella’ e ‘Fratelli Rosselli’ per averci permesso di realizzare questo confronto generazionale così speciale in una giornata così significativa per anziani e nipoti”, ha dichiarato il direttore della struttura Luca Ghiglione.

L’Rsa “Humanitas” di Borghetto Santo Spirito può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.