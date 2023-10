Maurizio Romeo ritorna alla Maratona di New York, sarà il portabandiera dell'Italia: "Orgoglioso di rappresentare la mia terra"

Maurizio Romeo ritorna alla Maratona di New York. A 5 anni dalla prima partecipazione, il runner di Pietra Ligure vivrà una nuova grande esperienza che lo vedrà protagonista anche prima del via: è stato infatti selezionato come portabandiera dell'Italia per l'edizione 2023 in occasione della Parade of Nations, la cerimonia di apertura dell'evento.

"Una cerimonia degna di quelle che si vedono alle Olimpiadi dove ogni nazione partecipante è rappresentata con la sua bandiera e un numero di delegati in proporzione ai partecipanti che rappresentano con orgoglio la propria provenienza - spiega il diretto interessato - Nel 2018, alla mia prima partecipazione alla Maratona di New York, fui selezionato fra i delegati e fu una esperienza da brividi. Quest'anno, alla mia seconda partecipazione ho fatto nuovamente domanda e ho avuto una meravigliosa sorpresa".

Nel 2018 Romeo prese parte al grande evento newyorkese coronando un percorso iniziato nell'estate del 2006, quando scoprì di essere stato colpito da un bruttissimo male: Linfoma non Hodgkin a grandi cellule, un tumore del sangue. Mentre tutta l’Italia festeggiava la vittoria della Coppa del Mondo di calcio in Germania, lui allora poco più che trentenne, iniziò la sua personale battaglia per guarire ispirandosi ad uno degli eroi di quel mondiale: Gennaro Gattuso. E presto, proprio come "Ringhio", rappresenterà il nostro Paese nel mondo: "Se lo era per me già solo gareggiare - aggiunge il runner residente a Genova ma originario del ponente ligure - sarà anche un grande orgoglio rappresentare la nostra nazione sventolandone la bandiera in una manifestazione così importante".

"Ringrazio di cuore la TCS New York City Marathon per avermi selezionato e per avermi regalato, in questo 2023, anche questa meravigliosa opportunità - ha dichiarato ancora il runner - Porterò con me tutti voi e oltre all'Italia, sarò orgoglioso di rappresentare la mia terra, la città in cui vivo e le mie origini, la Liguria, Genova e la mia amata Pietra Ligure".