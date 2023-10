Savona, in sala Rossa il convegno "Curare la persona - La medicina di genere"

Il 7 ottobre, presso la sala Rossa del comune di Savona, si terrà il convegno organizzato da 50&Più "Curare la persona - La medicina di genere".

La 50&Più è un sistema associativo e di servizi che si impegna per migliorare la qualità della vita delle persone. Offre assistenza e consulenza previdenziale e fiscale, propone occasioni di relazione e crescita personale, opportunità per vivere il tempo libero come incontri, eventi e formazione. Un sistema che, attraverso la valorizzazione degli over 50, si pone l'obiettivo di costruire una società solidale. ll tema della medicina di genere è di recente attualità, solo con la legge 3/2018 si è affermato il principio dell'applicazione della medicina di genere nella farmacologia, nella diagnostica e nell'erogazione delle cure.

Un principio ed una prassi necessarie per garantire il diritto alla salute di ogni persona, dato che uomini e donne per vari fattori (ormonali, di struttura fisica ecc..) rispondono in maniera diversa alle terapie farmacologiche. Perseguendo l'obiettivo di una medicina efficacemente adattata alla specificità delle persone.

"Questo evento - dichiara Vincenzo Bertino, presidente 50&Più Savona - vuol essere una prima iniziativa per affrontare, con il contributo di persone molto competenti ed in maniera consapevole le problematiche connesse alla tutela della salute, dalla prevenzione alla cura". Il programma: ore 15.30 iscrizione e caffè di benvenuto; ore 16 la professoressa Antonella Viola colloquierà con il professore Giovanni Murialdo.