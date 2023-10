Concessioni balneari, Bagnasco (FI): “La mappatura delle spiagge non rileva la scarsità delle risorse disponibili"

“Dalla mappatura delle spiagge e dalla loro conseguente valutazione, emerge un dato eloquente: non è riscontrabile la scarsità delle risorse disponibili. Che si ritiene sicuramente uno dei presupposti necessari per l’obbligo di mettere a gara le concessioni. Il Governo italiano dovrà ora iniziare una fase di negoziazione nei confronti della Commissione Europea, allo scopo di evitare che si mettano all’asta le concessioni e di garantire nel migliore dei modi gli interessi delle nostre imprese che operano nel settore balneare e, conseguentemente, di tutti i lavoratori che vi operano”.

E’ quanto dichiarato dal parlamentare ligure di Forza Italia Roberto Bagnasco, in vista della prossima riunione sulla questione dei balneari, in programma per giovedì pomeriggio a Palazzo Chigi.