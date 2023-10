Ucraina: riapre il cineteatro Savona nella Mariupol distrutta dai russi

Il legame tra Savona e Mariupol è antico e risale ai tempi dell'Unione Sovietica. Dal 1980 Savona ha stretto un gemellaggio con quella che recentemente è stata definita la "città martire" dell'Ucraina, distrutta dall'esercito russo durante la guerra.

Savona ha i giardini Mariupol e proprio da quella città devastata nel corso dell'invasione russa sono arrivate le prime famiglie di profughi ucraini a Savona, tredici tra donne e bambini perché gli uomini non possono lasciare il paese.

Ma il legame tra la città della Torretta e la quella ucraina sono anche in quel cineteatro Savona in viale Budivel'nykiv. Durante i combattimenti era stato adibito a ricovero e danneggiato. Poi è stato ristrutturato dai russi.

Quel locale ha una particolarità. La scritta cineteatro era in cirillico ma il nome Savona, era in carattere latini, ben leggibile con le luci al neon che alla sera si accendevano illuminando viale Budivel'nykiv. I russi, nella città che hanno raso al suolo, hanno risistemato il cinetreatro. Nel farlo hanno mantenuto quella scritta in due caratteri, cirillico e latino.

I primi film saranno proiettati nelle tre sale a partire da giovedì 5 ottobre. Film russi, con spettacoli pomeridiani e serali. La scritta Savona continua così a campeggiare a Mariupol. a ricordare quel vecchio il legame di Savona con la città ucraina dall'esercito russo.