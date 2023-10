Attualità |

Rigassificatore, tensione all'esterno di Palazzo Nervi: contestazioni e intervento dei carabinieri (FOTO)

Manifestanti al grido di "buffoni". Applausi per il sindaco Marco Russo

Attimi di forte tensione all'uscita di Palazzo Nervi, sede della Provincia di Savona, che ha ospitato l'incontro sul progetto del rigassificatore alla presenza del commissario di Governo e presidente della Regione Giovanni Toti, dei tecnici di Snam e Rina, dei sindaci, delle giunte e dei consiglieri comunali dei territori interessati dal progetto, oltre a quella degli amministratori dei comuni limitrofi esclusi dalla conferenza dei servizi e dei consiglieri regionali del territorio. Proprio uno dei consiglieri regionali, il capogruppo della Lista Toti Angelo Vaccarezza, è stato duramente contestato dai manifestanti rimasti all'esterno della sede dell'ente provinciale. I militari dell'Arma hanno infine scortato Vaccarezza verso la sua auto. Poco prima, invece, era uscito tra gli applausi il sindaco di Savona Marco Russo: "Bravo Marco" le parole di coloro che erano presenti al momento della sua uscita. Dura contestazione anche per il presidente Toti, che ha lasciato Savona in auto tra i fischi.

Redazione

