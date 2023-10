A scuola di arte con Alessandro Carnevale: una giornata indimenticabile per le primarie di Bragno

Un successo la recente e coinvolgente camminata artistica organizzata dall'associazione Memorial Giacomo Briano, in collaborazione con la scuola primaria di Bragno, accompagnata dalla presenza di Alessandro Carnevale, attualmente noto come professore de "Il Collegio" su Rai 2 e direttore artistico del Bragno Museum.

Questo evento straordinario, svolto tra le vie della frazione cairese, ha offerto ai giovani partecipanti un'opportunità unica di immergersi nell'arte, ammirando le esclusive opere esposte presso il Bragno Museum, e partecipando a stimolanti laboratori creativi.

La guida di questa entusiasmante esperienza è stata affidata a Alessandro Carnevale. I giovani partecipanti hanno avuto l'opportunità unica di contemplare le opere esposte, nonché mettere in pratica la loro creatività attraverso laboratori accuratamente pensati dall'associazione e contribuire attivamente alla creazione di un'opera d'arte, la quale ora fa parte integrante del percorso museale.

"L'evento ha nuovamente superato ogni aspettativa, e siamo estremamente orgogliosi di poter offrire eventi così unici nel nostro piccolo paese. La consapevolezza che il nostro impegno nell'arricchire il paese di Bragno con il museo si traduca anche in un'opportunità preziosa per i giovani di avvicinarsi all'arte in modo tangibile, al di là dei confini dei libri scolastici, ci riempie di grande orgoglio. Desideriamo ringraziare Alessandro per aver trasformato una semplice camminata in un laboratorio creativo in cui i nostri ragazzi hanno potuto davvero immergersi nell'arte in modo coinvolgente", commenta Edoardo Briano, presidente dell'Associazione bragnese.

L'associazione Memorial Giacomo Briano desidera ringraziare tutti gli alunni, genitori e le insegnanti della scuola statale primaria "Ramognino Giribone" per aver reso possibile questa meravigliosa esperienza, nonché gli sponsor che ogni anno sostengono le iniziative promosse dall'associazione.