Il servizio di igiene urbana non è soddisfacente, un gruppo di savonesi chiede l'applicazione dello sconto sulla Tari

Raccoglie alcune decine di savonesi la diffida che lo studio legale degli avvocati Bonifacino e Savona ha depositato in Comune e a Seas. Il documento è la diffida ad adempiere al decreto legislativo 198/2009 e all'articolo 10 del Regolamento comunale sulla Tari.

"L'avvio dell'operatività della nuova società Seas non è soddisfacente - dice l'Avvocato Alberto Bonifacino e lo hanno dichiarato su più media sia il sindaco Russo sia l'assessore Pasquali. Ai sensi del Regolamento della Tari è prevede che se il servizio non è adeguato il Comune, su richiesta dei soggetti che vivono nella zona dove il servizio non è adeguato, possono chiedere i pagare solo il 20% della Tari, con termine che parte da oggi, con la presentazione della diffida".

"Con il collega dello studio Legale Vittorio Savona, ci occupiamo di questo caso pro bono per cercare di collaborare e porre fine a questa serie di rovesci nell'igiene urbana da parte dell'amministrazione".

Dopo la presentazione della diffida il Comune dovrà dare una risposta motivata sull'accettazione o meno della richiesta dei cittadini che si sono rivolti ai legali. Se in caso di una risposta motivata di rifiuto di applicazione della riduzione Tari i cittadini potrebbe proseguire rivolgendosi al Tar".

"E' una iniziativa che ha preso l avvio da un gruppo di cittadini esasperati dal vedere le condizioni in cui versa da tempo la città- spiega il consigliere comunale di FdI Massimo Arecco - Il costo della Tari elevatissimo e la pulizia continua ad essere carente. Peraltro, che il servizio non sia soddisfacente lo hanno anche dichiarato pubblicamente anche il sindaco e l'assessore competente".

"A questo punto, alcuni contribuenti, sulla base del regolamento della Tari, chiedono al comune di Savona che venga applicata una considerevole riduzione del tributo richiesto dal Comune. Come Fratelli d Italia, a breve, avvieremo una raccolta firme aperta a tutti i cittadini che pagano la Tari a Savona e che ritengono di unirsi alla richiesta di rimborso già depositata in comune".