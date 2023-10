Presunti concorsi per favorire alcuni candidati, il Pd di Albisola: "Ancora una volta in luce l'inadeguatezza dell'amministrazione"

"Le recenti notizie giudiziarie che coinvolgono la Provincia di Savona e il comune di Albisola Superiore mettono ancora una volta in luce l'inadeguatezza dell'attuale amministrazione, inserendo nuove criticità in un quadro già difficile. In questi anni, ingessata dal piano di rientro del debito, la giunta ha inanellato una lunga serie di insuccessi come la cattiva Gestione di Albisola Servizi, società cronicamente in perdita alla quale è stata affidata, con grandi spese, la raccolta rifiuti. Settore che dopo breve è stato accorpato all'interno dell'ATO unico ed ora in via di cessione a SAT; ha scelto di ripianare il bilancio svendendo aree pubbliche, il cui caso emblematico è rappresentato dalle aree di via San Pietro valutate 6 milioni e vendute a 2,8. Diverse di queste scelte sono state fatte anche grazie alla nomina di un segretario comunale al limite del conflitto di interessi: il sindaco Garbarini è dipendente della provincia dove Colangelo è dirigente, la quale tuttavia dovrebbe essere dipendente dal sindaco per le scelte amministrative di Albisola. L'epilogo attuale assume quindi le caratteristiche della fine di un ciclo politico".

Si apre con queste parole il comunicato congiunto del Partito di Albisola Superiore approvato dal Partito Democratico provinciale.

"Come Partito Democratico siamo alquanto preoccutati riguado le vicende che hanno coinvolto il primo cittadino di Albisola Superiore unitamente all'Assessore al Bilancio e soprattutto riguardo l'ordine restrittivo emesso nei confronti del Segretario Comunale, oltre ad una ipotizzata interdizione dai pubblici uffici, poiché ciò avrà dei risvolti negativi sulla gestione della macchina comunale sia riguado a progetti futuri che nella gestione degli affari correnti. Chiediamo quindi all'Amministrazione di convocazione un Consiglio Comunale straordinario per chiarire la situazione ed esporre i provvedimenti che intende adottare per affrontare i prossimi mesi - concludono gli esponenti dem - Relativamente alla vicenda giudiziaria confidiamo nell'operato della magistratura che appurerà eventuali responsabilità. Tuttavia dal punto di vista politico è doveroso che l'amministrazione faccia chiarezza al più presto in merito alle accuse di reato e alle conseguenze che queste avranno nell'immediato futuro della nostra città".