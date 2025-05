Ruba offerte in Duomo e monete nel distributore dell'Hospice Rossello: a processo 42enne polacco

Ha rubato 50 euro in Duomo a Savona e alcune monete all'Hospice Rossello ed era stato denunciato.

E' iniziato ieri con l'udienza predibattimentale il processo nei confronti d Jokiel Przemyslaw, 42enne polacco difeso dall'avvocato Alessandro Stipo.

Nel maggio del 2024 in concorso con un'altra persona, rimasta ignota, aveva forzato lo sportello della griglia di protezione e si era impossessato delle monete custodite in un cassetto del distributore automatico di bevande all'interno della struttura di via Carlo Naselli. Nella cattedrale N. S. Assunta utilizzando uno scotch biadesivo applicato all'estremità del nastro metallico di un metro tascabile aveva rubato le monete depositate nelle cassette delle offerta della chiesa.

Ad essersi costituiti come parte civile Don Piero Giacosa rettore della basilica e Laura Franca Lanteri, legale rappresentante dell'Istituto Figlie di N.S. di Misericordia che gestisce la struttura d'accoglienza. Il dibattimento scatterà il prossimo giugno davanti al giudice Roberto Amerio.

Il 42enne non è nuovo a furti di questo tipo: nel 2023 era stato denunciato per aver rubato in più di un'occasione in una parrocchia di Cogoleto nella quale era ospitato (il parroco poi aveva ritirato la querela). Lo scorso ottobre 2024 aveva effettuato un furto nella cattedrale di Albenga ed era stato arrestato e poi successivamente scarcerato.

Nel 2015 era stato invece condannato con l'accusa di omicidio per aver ucciso un clochard, connazionale, Gregory Sebastian Fus, a seguito di una lite in un giardino a La Spezia. Al centro del litigio una donna, compagna dell'uomo ucciso.