Rigassificatore, Lambertini: "Ad oggi non ho elementi tecnici per prendere una posizione"

"Non sono a favore, né contro. Semplicemente, al momento, non ho elementi concreti, nonché le competenze tecniche, per prendere una posizione in merito". Il sindaco di Cairo Lambertini torna a parlare della questione rigassificatore, all'indomani dell'incontro in provincia con il commissario Toti e i tecnici di Snam e Rina.

Lambertini sottolinea che la responsabilità di dare pareri o giudizi non spetta agli esperti di turno, bensì alla conferenza dei servizi e agli enti preposti: "Tali organismi dovranno fornire risposte e chiarimenti sul progetto, nonché affrontare le preoccupazioni legittime della cittadinanza".

"Mi fido del giudizio delle istituzioni e spero che prendano la decisione più corretta possibile. Ovviamente la tutela dell'ambiente deve essere sempre al primo posto", prosegue il sindaco.

"Il compito di noi sindaci, se l'iter dovesse proseguire, è quello di lavorare per far adottare tutte le misure necessarie per minimizzare al massimo l'impatto sul territorio locale", conclude Lambertini.