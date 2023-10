Andora Air Show e Frecce Tricolori: lo spettacolo nei cieli del ponente savonese (FOTO e VIDEO)

Tappa ad Andora questa settimana per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ, dove nel pomeriggio di domenica 8 ottobre si è svolto l’attesissimo Air Show, con l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Frecce Tricolori.

50mila persone assiepate lungo tutto il litorale, sulla passeggiata a mare, negli stabilimenti balneari, lungo la via Aurelia chiusa al traffico. Il grande abbraccio degli appassionati alla Pattuglia Acrobatica Nazionale ha decretato il successo dell'Andora Air Show, ultima esibizione del 2023 in una giornata di eventi dedicati al Centenario dell'Aeronautica Militare Italiana, organizzata dal Comune di Andora e dall'Aero Club Savona e Riviera Ligure.

Lo spettacolo, sul Litorale e lungomare di Andora, è iniziato attorno alle ore 14.45 con l'esibizione dei piloti dell’Aero Club Savona, dell’AeCI Aero Club Italia, Luca Salvadori, RV8, Guido Raccioppoli, 46 Aviation Gustavo Cappa Bava e Andrea Perotti.

Entusiasta il sindaco di Andora Mauro Demichelis: "Una grande giornata per la promozione turistica del nostro territorio".

"Come sempre l'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale è uno spettacolo unico, straordinario, emozionante. È bello vedere decine di migliaia di persone riunite per ammirare un evento che ha il potere di farci sentire orgogliosi di essere italiani e uniti sotto i colori della nostra bandiera - ha affermato il primo cittadino andorese -. Ringrazio la Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori, l'Aeronautica Militare per la grande collaborazione, il generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, Regione Liguria per il sostegno e la squadra che ha lavorato per la realizzazione dell'Andora Air Show, le Forze dell'ordine, la Polizia Locale, la Protezione Civile, tutti i dipendenti del comune di Andora, i ben 150 volontari fra associazioni d'arma e di volontariato, i cittadini che hanno offerto la loro collaborazione e permesso che tutto si svolgesse con ordine e in piena sicurezza".

L'evento è proseguito con l'esercitazione di salvataggio in mare del 15º Stormo, 80º Centro SAR di Decimomannu con l'elicottero HH-139. La configurazione dell’equipaggio SAR è con due piloti, 1 operatore di bordo e due aero soccorritori.

L’elicottero del 15esimo Stormo dell’Aeronautica Militare, normalmente, ha precisi compiti istituzionali: S.A.R.; C.S.A.R.; S.M.I. e antincendio. S.A.R. è l’acronimo di Search and Rescue, ovvero ricerca e soccorso di equipaggi militari e civili dispersi sul territorio nazionale e di persone disperse sia in mare che in montagna; inoltre supporto per pubbliche calamità: terremoti e alluvioni, trasporto sanitario d’urgenza ed evacuazione medica di persone in imminente pericolo di vita; Combat S.AR., il 15° Stormo effettua missioni Combat S.AR., ovvero ricerca e soccorso di equipaggi dispersi in territorio ostile; garantisce inoltre il supporto alle operazioni speciali; missioni S. M.I., Slow Mover Interception, ovvero concorre alla difesa dello spazio aereo nazionale attraverso l’identificazione e l’intercettazione di possibili minacce aeree a basse prestazioni; in ultimo, ma non meno importante, l’attività antincendio su tutto il territorio nazionale.

"E' un grande piacere riavere nuovamente in provincia di Savona le Frecce Tricolori, poiché rappresentano il nostro paese ai più alti livelli", commenta il prefetto di Savona Enrico Gullotti, Alle 16.10 il momento più atteso: l'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori. Il responsabile della manifestazione è il generale Cesare Patrono dell’Aeroclub Savona e della Riviera Ligure di Villanova d’Albenga, che coordina anche tutte le operazioni di volo dell’intero evento.