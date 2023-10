Albenga, Crosetto (FdI): "Tra risse, spaccio e furti i prezzi degli immobili sono crollati"

“Nelle vie più pericolose i prezzi degli immobili sono crollati. Alcune zone della città come viale Pontelungo, Vadino e altre vie periferiche hanno subito una preoccupante svalutazione immobiliare. Una tendenza che, purtroppo, galoppa e sembra essere inarrestabile. Le case in vendita in zone dove il degrado è più marcato, i prezzi sono in picchiata. Probabilmente il fenomeno è da collegare a risse, spaccio di droga, furti. Tutti eventi che sono all’ordine del giorno e ora la gente ha paura di vivere in quei quartieri”. Lo afferma in una nota Roberto Crosetto, presidente di Fratelli d’Italia ad Albenga.

“Gli albenganesi che conoscono bene i fatti di cronaca, hanno paura e se abitano in quelle zone sono costretti a vivere in una situazione di restrizione. Da tempo – dice Crosetto – avvertono la necessità di potenziare i controlli e soprattutto non possono accettare di dover continuare ad avere paura di rincasare la sera o di uscire per una semplice passeggiata anche di giorno”.

“Ora – sottolinea Crosetto - c’è un problema più importante da risolvere. Chi ha intenzione di acquistare una casa, ma anche di investire, se è albenganese o comunque al corrente di quanto accade in queste zone e dintorni, preferisce orientarsi su quartieri più sicuri. Un passaparola che ha una ricaduta inevitabile sul mercato immobiliare cittadino. Il degrado e la microcriminalità hanno un inevitabile impatto sul valore degli immobili. Più ci si avvicina alle zone 'calde' e meno gli immobili sono appetibili, e di conseguenza i valori al mq si contraggono, con un inevitabile impoverimento del patrimonio immobiliare”, è la fotografia di Crosetto.

“Non si tratta di fare dell’allarmismo, ma sicuramente – conclude Crosetto - è necessario un cambio di direzione con oggettive misure sulla sicurezza della città e in particolare di quei quartieri dove il degrado è più accentuato. Servono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria mettendo al centro l’interesse collettivo anziché interventi 'spot' a pochi mesi dalle elezioni amministrative”.