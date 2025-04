Frana sull'Aurelia a Finale, stop fino al 12 maggio per il cantiere nella galleria Rocca Carpanea in A10

È stata posticipata di una settimana la ripresa dei lavori sulla A10 tra Finale Ligure e Spotorno per l'adeguamento della galleria Rocca Carpanea, così da evitare disagi sul tratto autostradale che costituisce l'unica alternativa all'Aurelia in corrispondenza della frana a Finale Ligure.

Inizialmente la ripresa era prevista per il 5 maggio, mentre ora la nuova data è quella del lunedì 12 maggio, con l'obiettivo di riaprire l'Aurelia entro quella data grazie alla realizzazione del combinato tra bypass provvisorio (in fase di realizzazione) e sistema di monitoraggio continuo del versante con sistema di allertamento in caso di movimento della frana.

Questo l'esito delle interlocuzioni odierne tra Regione Liguria, Anas, Prefettura di Savona, Comune di Finale Ligure e società concessionaria autostradale, d'intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Se il sistema di allertamento per la frana verrà attivato, come previsto, entro l’11 maggio, sarà possibile contenere i disagi alla circolazione.

"Posticipare di una settimana il ritorno di un cantiere impattante in un tratto autostradale oggi nevralgico per sopperire alla chiusura dell’Aurelia, significa dare respiro al territorio - commenta l'assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria -. L’obiettivo condiviso è consentire il ripristino almeno a senso unico alternato della viabilità ordinaria entro l’11 maggio, così da poter riprendere il cantiere autostradale il giorno successivo, lunedì 12 maggio, concludendolo in tempo per l'inizio di giugno e le conseguenti festività. Voglio ringraziare il ministero delle Infrastrutture che anche in questo caso ha accolto la nostra richiesta, condivisa con Prefettura e Comune, per andare incontro alle esigenze di residenti, turisti e imprese".

"Ringrazio Regione Liguria, Ministero e Prefettura di Savona - conclude il sindaco di Finale Ligure - per l’attenzione dimostrata verso il territorio finalese. Stiamo lavorando senza sosta per superare questa emergenza, e la collaborazione istituzionale è fondamentale per limitare al massimo i disagi in un momento cruciale per l’economia ligure come quello dei ponti primaverili".

Come già previsto dall'intesa raggiunta al tavolo di confronto tra Regione, Mit e concessionari, sul resto della rete autostradale ligure i cantieri riprenderanno dal 5 maggio, per essere rimossi durante tutti i fine settimana. Concessioni del Tirreno ha confermato che, pur slittando l’avvio dei lavori di una settimana, questi saranno comunque completati entro il mese di giugno.