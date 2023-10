Ipotesi Cpr ad Albenga, la minoranza chiede la convocazione di un Consiglio comunale straordinario

I consiglieri di opposizione Eraldo Ciangherotti, Gerolamo Calleri, Diego Distilo, Cristina Porro e Roberto Tomatis esprimono la loro contrarietà alla proposta di creare di un Centro di Permanenza e Rimpatrio (Cpr) nel territorio di Albenga. In una dichiarazione congiunta, hanno richiesto la convocazione urgente del Consiglio comunale entro venti giorni per discutere questa delicata questione.

Le preoccupazioni sollevate dalla minoranza sono stante riassunte in una proposta di delibera che mette in luce diversi aspetti critici. Innanzitutto, i consiglieri hanno sottolineato il fatto che il sindaco ha pubblicamente chiesto il sostegno dei gruppi consiliari di opposizione per esprimere con forza la sua opposizione.

Una delle principali criticità riguarda la complessità della gestione e l'effetto potenzialmente negativo che potrebbe avere sull'ordine pubblico, sulla sicurezza e sull'immagine della città. Albenga, in particolare, è una città fortemente legata al settore turistico, e la presenza di un Centro di Permanenza e Rimpatrio potrebbe influenzare negativamente l'afflusso turistico e l'economia locale, già provati dalla pandemia da Covid-19.

La minoranza ha anche sottolineato la solidarietà espressa dal sindaco di Alassio, Marco Melgrati, nei confronti della comunità locale di Albenga nella loro opposizione.

La proposta di delibera vuole impegnare il sindaco e la giunta a ribadire la ferma opposizione alla creazione di un Centro di Permanenza e Rimpatrio ad Albenga, ponendo la sicurezza della città e l'interesse delle comunità locali al centro delle loro azioni.

"Abbiamo ricevuto un mandato da parte di numerosi residenti per chiedere alle autorità competenti di abbandonare l'idea di aprire un Cpr ad Albenga, cercando allo stesso tempo soluzioni alternative per affrontare le sfide legate all'immigrazione irregolare", commentano i consiglieri di minoranza.