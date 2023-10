Alassio, il Comune aderisce alla "Settimana nazionale della Protezione Civile"

Al via da domani, mercoledì 11 ottobre, il programma delle iniziative con le quali il Comune di Alassio aderisce alla "Settimana nazionale della Protezione Civile", istituita nel 2019 in corrispondenza con la Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si celebra ogni anno ad ottobre.

Obiettivo della "Settimana nazionale della Protezione Civile" è sensibilizzare i cittadini, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici. Un cittadino consapevole, infatti, è un cittadino capace di scegliere, in grado di adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente.

L’edizione 2023 dedica particolare attenzione ai giovani, e proprio ai ragazzi che frequentano le scuole medie è rivolta l'iniziativa di domani, mercoledì 11 ottobre, organizzata dal Comune di Alassio presso l'Istituto "Ollandini". Qui, l'Assessore alla Protezione Civile Franca Giannotta, il Comandante della Polizia Locale Francesco Parrella e i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile incontreranno gli studenti delle classi terze per sensibilizzarli sulle allerte, il rischio meteo-idrogeologico e per distribuir loro utile materiale informativo.

L'agenda degli appuntamenti prosegue durante il weekend con la campagna "Io Non Rischio", nell'ambito della quale ad Alassio, nella centrale via Torino, verrà allestito uno stand della Protezione Civile che offrirà alla cittadinanza l'occasione per approfondire queste importanti tematiche.