Lupi nel Beigua, il parco precisa: "Numeri in crescita, ma non ci sono 30 branchi"

30 branchi di lupi nel parco del Beigua? L'ente sconfessa la notizia trapelata nei giorni scorsi: "Notizia priva di ogni fondamento e assolutamente smentita dai dati scientifici in nostro possesso".

"In questi giorni stiamo elaborando i dati raccolti nel corso del progetto 'Conoscenza e Comunicazione sulla presenza del Lupo e sulle misure preventive per la mitigazione del danno alle aziende agricole' finanziato dal GAL Valli Savonese sul Psr 2014-2022 della Regione Liguria. I numeri ci indicano preliminarmente un aumento della presenza in termini di effettivi e una crescita consequenziale del numero dei branchi. Un dato certamente importante, registrato peraltro in tutte le aree appenniniche settentrionali, ma nemmeno lontanamente avvicinabile ai 30 branchi", spiegano dal parco del Beigua.

"Il lupo è un animale territoriale e in un’area ristretta come la nostra è altamente improbabile che il numero di branchi potrà raggiungere tali numeri. La competizione tra branchi e la disponibilità di prede sono i fattori determinanti che limitano di per sé la crescita incontrollata della popolazione".

"Il diffondersi di dati non verificati sta alimentando la formazione di opposte tifoserie: pro o contro il lupo. Un dibattito di questo genere non porterà a nulla, se non ad aumentare le rispettive arrabbiature e i relativi timori. Sarebbe piuttosto necessario dare seguito al Piano nazionale di gestione del Lupo del Ministero dell’Ambiente, sia perché le problematiche connesse alla presenza del lupo non coincidono con i confini amministrativi di un comune, sia perché è necessaria una risposta articolata, da declinare caso per caso al fine di essere efficace".

"Esistono già dei protocolli per prevenzione, cattura, dissuasione e controllo che non dovrebbero restare lettera morta, ma andrebbero finalmente applicati, basandosi su dati scientifici e fatti verificati, e mantenendosi lontani da valutazioni emotive, influenzate dall'una o dall'altra tifoseria", concludono dal parco del Beigua.