Savona, divelto il palo dell'insegna della farmacia di Zinola dalla rotonda

Sarebbe stato divelto dal rimorchio di camion di passaggio il palo dell'insegna della farmacia di Zinola, in prossimità della rotonda. In questo caso il camion, che aveva preso la rotonda, avrebbe toccato il cartello con il rimorchio, come era già successo in un altro caso.

La rotonda collega l'Aurelia con via Quiliano, via dove il passaggi di alcuni mezzi pesanti è sono limitato o interdetto. Tempo fa un camion era rimasto incasttato nella rotonda ma per un errore dell'autista che , venendo da Vado aveva prso la rotonda per girare in via Quiliano, manovra non consentita e che aveva causato danni ad un terrazzino.