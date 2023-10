Savona, Pino Petruzzelli presenta il libro "Terra, guerra, radici"

Sabato 14 ottobre alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, incontro con lo scrittore, attore e autore teatrale Pino Petruzzelli e presentazione del libro "Terra, guerra, radici. Il mio cammino sulle orme di Mario Rigoni Stern" (Ares). L'evento sarà introdotto da Renata Barberis.

Punto di partenza per la maturazione dell’opera di Petruzzelli è stato il pensiero di Mario Rigoni Stern. Camminare nella vita come attraverso un bosco, osservare la collaborazione tra le specie in vista di un equilibrio stupefacente ma fragile.

I reportage sulla guerra nei Balcani, sulla vita condivisa con i Rom, i pellegrinaggi nei campi di concentramento accompagnato dai sopravvissuti, l’attenzione alla natura e a ciò che gli alberi silenziosamente insegnano sull’importanza delle radici per protendersi nella vita con forza e vitalità.

Petruzzelli, in sintesi, ci racconta quanto l’esperienza di un altro scrittore possa incidere nella propria vocazione e nell’agire consapevolmente nel mondo.