Savona, Giovedì alla Feltrinelli il libro di Irene Schiavetta "Delitto al golf club"

Si intitola “Delitto al Golf Club”, il nuovo giallo di Irene Schiavetta, edito da Fratelli Frilli di Genova che sarà presentato giovedì 19 ottobre presso la Feltrinelli di Savona, in via Astengo (ore 19). Si tratta del secondo giallo della nuova serie che ha preso avvio con “Cuneo rosso sangue”.

Al centro della trama il giornalista Armando Dalmasso, affiancato dall’esplosiva Fiona McQueen. Ancora una volta i due si troveranno coinvolti in un misterioso delitto e rischieranno di fare una brutta fine. Teatro della vicenda un circolo di golf, quello di Boves, accanto a Cuneo; ma l’azione in seguito si sposta in Liguria, a Genova, poi Nervi, infine Rapallo, dove si trova un altro club golfistico di antica tradizione.

A introdurre la serata di giovedì prossimo sarà il giornalista e scrittore Daniele Grillo, caporedattore del Secolo XIX di Genova, che si troverà nella doppia veste di intervistatore e di… personaggio.

“Ho apprezzato, in questo testo, il ritmo che parte tranquillo e poi via via cresce fino a incollare il lettore alla pagina” racconta Carlo Frilli, al timone della casa editrice. “Inoltre mi è piaciuta la cura per i dettagli con cui sono caratterizzati personaggi e ambienti, un ulteriore passo avanti per una scrittrice ormai ben conosciuta dai nostri lettori”.

Schiavetta infatti, oltre ai testi citati, ha al suo attivo, sempre per Frilli, diversi “gialli” in coppia con Fiorenza Giorgi: Delitto alla Cappella Sistina, Morte al Chiabrera, La sala nera, Delitto in darsena, Il mistero di San Giacomo e Le ragazze del bosco delle ninfe, oltre ad alcuni romanzi non-gialli, tra cui il pluripremiato La tabacchiera di Otto Schmitt.