Savona, asfaltature nel sottopasso tra via Schiantapetto e via Martiri della Deportazione: senso unico per tre giorni

Nuovi lavori di manutenzione alla rete viaria cittadina a Savona. Nei giorni 11, 12 e 13 marzo, il sottopasso ferroviario che collega Via Schiantapetto a Via Martiri della Deportazione sarà interessato da interventi di asfaltatura, con conseguenti modifiche temporanee alla circolazione.

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza comunale, dalle ore 7.30 alle 18.30 ci sarà senso unico di marcia nel tratto del sottopasso, con direzione consentita soltanto per i veicoli provenienti da via Schiantapetto in direzione via Martiri della Deportazione. La misura è stata adottata per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori e limitare i disagi alla viabilità.

Il sottopassoè uno dei collegamenti utilizzati quotidianamente da residenti e automobilisti per attraversare la zona ferroviaria. Durante le tre giornate di intervento, chi proviene da via Martiri della Deportazione non potrà quindi attraversare il sottopasso in direzione opposta e dovrà utilizzare percorsi alternativi, seguendo la segnaletica temporanea che verrà posizionata nell’area.